Vaccino anti Covid, qualcosa è andato storto: "Efficacia più bassa del previsto"

Mentre i contagi da covid schizzano alle stelle (nelle ultime 24 ore è stato registrato un aumento del 54% rispetto a sette giorni fa) si cerca di capire cosa non sta funzionando. E così se da un lato si valuta negativamente la decisione di revocare l'obbligo delle mascherine nei luoghi chiusi, dall'altro si punta l'indice contro il vaccino che forse non ha "coperto" come ipotizzato la popolazione. Soprattutto quella più giovane penalizzata da una campagna vaccinale partita in ritardo e dalla maggiore socialità rispetto agli adulti. Non solo. La maggior parte dei ragazzi prende il covid senza sintomi e lo trasmette inconsapevolmente con la conseguenza che vengono contaggiati altri coetani, ma anche tutti gli altri comprese le persone più fragili.

Il professor Antonio Cassone, già direttore di Malattie infettive dell'Iss, parlando dello studio dell'Istituto Superiore della Sanità pubblicato su The Lancet, conferma al Fatto Quotidiano che "l'efficacia della vaccinazione pediatrica si è rivelata inferiore rispetto alle fasi di sperimentazione: con due dosi di Pfizer al 13 di aprile: la protezione contro l'infezione è stata del 29,4% e quella contro la malattia grave del 41,1. Ben al di sotto quindi dell'efficacia calcolata nella sperimentazione Pfizer (che arrivava al 98%)". In sintesi, spiega il professor Cassone, "due dosi del vaccino basato sul ceppo di Wuhan non proteggono neanche un terzo dei bambini dall'infezione e neanche la metà della malattia grave a distanza di pochi mesi dalla vaccinazione". Secondo l'ex direttore di Malattie infettive dell'Iss "solo la generazione di nuovi vaccini multivalenti e mucosali può essere la chiave di volta per convivere più serenamente tutti, bambini e adulti, con questo virus. Ce ne sono molti in studio pre-clinico e alcuni anche in sperimentazione clinica. Se le cose procederanno come ci si augura, potremmo averne almeno uno disponibile entro il 2023".

