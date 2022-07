Roma, tassisti a due passi da Palazzo Chigi: fumogeni e cartelloni contro Draghi

05 luglio 2022 a

I tassisti protestano anche a due passi da Palazzo Chigi. Qui, a Roma, alcune decine di manifestanti sono riusciti a forzare il blocco delle forze dell'ordine, ma sono stati subito fermati e costretti ad arretrare sotto il porticato della Galleria Alberto Sordi. Motivo, questo, per cui il tratto di via del Corso all'altezza di piazza Colonna è stato chiuso al traffico da parte dei blindati della polizia.

Lo sciopero nazionale è iniziato alle 8 di martedì 5 luglio e durerà 48 ore. Il motivo? I tassisti si scagliano contro l'articolo 10 del ddl Concorrenza che prevede, tra le altre cose, l'adeguamento dell'offerta di servizi alle applicazioni web che connettono conducenti e utenti. Nemmeno l'incontro tra la viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Teresa Bellanova, e i sindacati dei tassisti è riuscito a scongiurare la protesta che ha visto anche attimi di tensione.

Non sono infatti mancati fumogeni e petardi, mentre vicino a Palazzo Chigi sono spuntati cartelloni contro il premier Mario Draghi. Tra questi lo slogan "La licenza non si tocca" o "I tassisti d'Italia siamo noi". In ogni caso la Bellanova ha chiarito: "Il governo non è intenzionato a fare lo stralcio dell'articolo 10 del ddl concorrenza, ma è disponibile a portare avanti il confronto per chiarire meglio e puntualizzare".

