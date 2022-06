Aerei, domani il mercoledì nero in Italia: tutti a terra, ecco quali voli salteranno

07 giugno 2022 a

Quella di domani, mercoledì 8 giugno, rischia di essere una giornata di grossi disagi per chi deve prendere un aereo. Il personale delle compagnie aree, in particolare di quelle low cost, e i controllori di volo dovrebbero aderire al primo di una serie di scioperi che rischia di rendere l’estate a dir poco travagliata per i viaggi aerei. Non è al momento possibile stabilire quanti lavoratori aderiranno allo sciopero, previsto tra le 8 e le 20.

In tale fascia oraria sono in programma oltre 2mila voli in partenza dall’Italia, più altrettanti in arrivo dall’estero. La stima è stata fatta dal Corriere della Sera, secondo cui potrebbero essere coinvolti dallo sciopero circa 357mila passeggeri, anche se è in corso un tentativo delle compagnie aerei di riprogrammare la giornata per cercare quantomeno di ridurre i disagi. Sempre secondo il Corsera, a finire nel mirino dei sindacati è soprattutto Ryanair, accusata da Filt Cgil e Uiltrasporti di “impossibilità ad aprire un confronto sulle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante”.

Diverse le questioni aperte e contestate a Ryanair dai sindacati: “Il mancato adeguamento ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale, il perdurare di un accordo sul taglio degli stipendi non più attuale, le arbitrarie decurtazioni della busta paga, il mancato pagamento delle giornate di malattia, il rifiuto della compagnia di concedere giornate di congedo obbligatorio durante la stagione estiva e la mancanza di acqua e pasti per l’equipaggio”. Non solo Ryanair, a subire lo sciopero saranno anche Alitalia, Ita Airways ed EasyJet.

