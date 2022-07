Trieste, "tro*** e droghe": profanate le tombe dei soldati, chi sono questi due

07 luglio 2022 a

Depra e Senx sono due rapper che si sono resi protagonisti di un videoclip, intitolato “Tr*** e droghe”, che è diventato un caso a Trieste. Come location hanno infatti scelto il cimitero austroungarico di Aurisina: hanno girato le immagini tra le 1.934 lapidi dei soldati caduti durante la prima guerra mondiale e le hanno poi pubblicate su YouTube lo scorso 10 giugno.

I carabinieri stanno indagando per risalire alla vera identità dei due “protagonisti” di questo sfregio alla memoria di chi ha perso la vita combattendo tra Monfalcone e il Monte Harmada. Nonostante sia passato quasi un mese dall’uscita del videoclip, soltanto in questi giorni è esploso il caso, su segnalazione di uno storico che si è imbattuto nel brano dei due rapper. “Tr*** e droghe mi fanno stare bene”, cantano i due mentre si aggirano tra le tombe dei soldati caduti in battaglia.

Il sindaco di Aurisina, Igor Gabrovec, non ha nascosto lo sdegno per quanto accaduto: “Provvederò a segnalare il fatto all’autorità giudiziaria, ho già preso contatti con la caserma dei carabinieri riservandomi di intraprendere anche ulteriori iniziative volte a tutelare l’immagine e il decoro dei luoghi ricompresi nel territorio comunale. Il video è indegno ed è inaccettabile venga oltraggiato un cimitero e luogo della memori”.

