Napoli, trova una borsa con migliaia di euro in contanti: cosa fa quest'uomo, incredibile

Trova una borsa con migliaia di euro in contanti e fa il giro di tutta Napoli per restituirla al legittimo proprietario. Protagonista di questa strana storia è un commerciante napoletano, Pino Mobilia, che adesso sui social è diventato un vero e proprio eroe. In molti, infatti, hanno parlato di un esempio di rettitudine e onestà, molto raro di questi tempi.

Tutto inizia qualche mattina fa, quando l'uomo - titolare di un negozio di intimo a Napoli - vede su una panchina una borsa abbandonata. Quando la apre non riesce a credere ai propri occhi: è piena di contanti e oggetti d'oro. A differenza di quello che molti avrebbero fatto al suo posto, lui non hai mai pensato di intascarsi soldi e preziosi. E così, come raccontato sui suoi profili social dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato anche la foto dell'eroe, il signor Mobilia si è messo subito sulle tracce dei proprietari.

"C'è grande trambusto a via Santa Teresa degli Scalzi - ricostruisce Borrelli - dove qualcuno ha abbandonato una borsa su di una panchina e, si vocifera, che al suo interno ci siano migliaia di euro in contanti. Tra i primi ad intercettare la notizia c'è Pino Mobilia, titolare di un negozio di intimo nella zona, che decide di agire prima che qualche furbetto possa impossessarsi del malloppo". Risalire al proprietario della borsa non è stato difficile, visto che al suo interno c'era il portafoglio con i documenti. Si trattava di una famiglia di stranieri che si trova in una situazione difficile e, per sicurezza, preferisce portare con se tutti i propri averi.

