Tradimento d'estate, la città italiana che straccia ogni record: ecco chi ha le corna

Le corna vanno di moda, soprattutto d'estate. Lo conferma la ricerca condotta dal sito web incontri-extraconiugali.com, che vede al primo posto Roma. La Capitale registra un tasso di tradimenti pari al 72 per cento. Fenomeno in aumento nel mese di giugno anche in altre città come Milano (71 per cento), Napoli (68), Genova (65) e Palermo (64). A tradire di più. spiegano i dati, sarebbero le donne. Sono loro nel 64 per cento dei casi a cercare una scappatella contro il 52 per cento degli uomini. Lo studio è stato condotto su un campione di 1.000 donne e 1.000 uomini iscritti al sito.

Tornando a Roma, emerge che per la zona nord è quella con più tradimenti. Si parla di un 85 per cento, mentre il 72 viene registrato al Centro Storico. Piacciono anche le fughe d'amore in vacanza. Il 78 per cento degli intervistati ha "peccato" almeno una volta proprio durante un viaggio. Il 21 di questo era solo, mentre il 44 viaggiava con gli amici e il 35 addirittura quando era con il rispettivo partner. D'altronde all'estero gli italiani sono corteggiatissimi, riscuotendo grande successo tra uomini e donne.

"All’estero - spiega il fondatore del portale di incontri, Alex Fantini - noi siamo avvantaggiati. L’uomo italiano è considerato ancora un latin lover, non importa se sposato o non. Ed anche la donna italiana ha un grande appeal e se è sposata diventa una preda più ambita: rappresenta un tabù da violare, con l’aspettativa di instaurare una relazione senza troppe complicazioni".

