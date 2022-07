Meteo, "10 gradi sopra la media": fenomeno estremo in pianura, ecco la data

12 luglio 2022 a

Preparatevi al peggio: le temperature saliranno ancora. Dalla giornata di mercoledì 13 luglio e dall'inizio della prossima settimana, tutta Italia vedrà la colonnina di mercurio salire oltre i 40 gradi, Nord compreso. Complice la bolla rovente che attraverserà la Normandia, prima di arrivare in Germania e sulle nostre regioni alpine. Per questo Lorenzo Tedici, meteorologo di IlMeteo.it mette in guardia: "Prepariamoci per il nuovo anticiclone africano, già prepotente sulla Penisola Iberica: sono già stati raggiunti in modo diffuso i 42 gradi nelle zone interne a est di Lisbona e su parte della Spagna, in Andalusia ed Estremadura, con valori in rapido aumento. Un modello meteorologico abbastanza attendibile prevede per martedì 19 luglio un dato incredibile sulla pianura padana: 10 gradi sopra la media. Il che vorrebbe dire registrarne più di 42 gradi: come volare da Torino o da Milano direttamente nel Sahara senza bisogno di un biglietto aereo".

Più nel dettaglio nella giornata di martedì il cielo del Nord sarà coperto da qualche nuvola sparsa, con temporali sulle Alpi orientali in mattinata. Non va meglio al centro, anch'esso colpito da diverse precipitazioni sull'Appennino. Stessa sorte al Sud, dove i temporali colpiranno i rilievi.

Cambio di passo, come accennato, dalla giornata di mercoledì. In giornata il Nord vanterà un cielo poco nuvoloso con un tempo soleggiato al Sud. Tendeza che si ripeterà anche la giornata seguente, mentre l'anticiclone africano tornerà a bussare alla porta dalla prossima settimana.

