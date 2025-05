Meteo-Giuliacci, "massa d'aria fredda" sull'Italia: la data da cerchiare in rosso

Dimenticate sole e caldo. Nonostante nelle prossime ore avremo un assaggio d’estate sulle regioni meridionali con temperature massime di 34-35°C grazie a una sorta di calda ala protettiva anticiclonica, il maltempo non è ancora finito.

A dirlo è il team di Mario Giuliacci, che cerchia in rosso la data del 22 maggio. Giovedì, infatti, "giungerà sul nostro paese una massa d’aria fredda proveniente dal Nord Europa in grado di portare un peggioramento soprattutto sul Nord Italia dove avremo un calo delle temperature di 6-8°C". Eccezion fatta per l’Emilia -Romagna dove invece soffierà il Garbino. L’arrivo di queste masse d’aria fredda non escluderà il Sud, anche se qui sarà ben più attenuata.