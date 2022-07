Napoli, 12enne sfregiata al volto: "Irreversibile". Choc: chi è la bestia

12 luglio 2022 a

Una ragazza di 12 anni è stata sfregiata al volto dal fidanzato di 17 anni. E' successo nella notte a Napoli. Il giovane avrebbe agito per gelosia e adesso la cicatrice sul volto dell'adolescente potrebbe essere permanente. La piccola è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini intorno all'1 e 30 della notte scorsa con una profonda ferita in faccia, provocata da un'arma da taglio, ed è stata subito operata.

I carabinieri intanto hanno avviato le indagini per capire cosa sia successo. Mentre l'agenzia Ansa, che cita i medici che hanno curato la bambina, fa sapere che la cicatrice sul volto della 12enne sarà almeno in parte permanente. La prima prognosi è di un mese "per un danno permanente al viso". In futuro però la bambina sarà sottoposta a nuove visite e non sono esclusi interventi di chirurgia plastica per tentare di ridurre il danno.

Per sfregiarla, il fidanzato avrebbe usato un coltello. Adesso le forze dell'ordine sono sulle sue tracce. Per ora però il ragazzo sembra essere irreperibile. La vittima comunque ha riferito ai sanitari e ai militari il nome del giovane che l'ha aggredita in maniera così pesante, aggiungendo che il 17enne avrebbe agito per "motivi di gelosia".

