Milano, choc al tribunale: precipita dal settimo piano e muore

Un uomo è morto questa mattina al Tribunale di Milano cadendo dal settimo e ultimo piano. Al momento non si conoscono l'identità dell'uomo e i motivi della sua presenza al palazzo di Giustizia. I carabinieri hanno subito chiuso il bagno delle Cancellerie dell'ufficio del gip del settimo piano dalla cui finestra un testimone ha visto cadere l'uomo. A quanto pare l'uomo precipitato non era un dipendente del Tribunale e non era nemmeno tra le persone previste in presenza per le udienze. Questi al momento sarebbero i punti chiave della vicenda. Il procuratore della Repubblica, Marcello Viola, che è arrivato in cortile insieme agli altri dirigenti del Tribunale e al pm di turno, Cristiana Roveda, ha spiegato che in base ai primi elementi quello dell’uomo, che è stato identificato, sembrerebbe essere stato un suicidio. Manca però da capire il motivo di compiere un gesto così drammatico proprio all'interno del tribunale di Milano. Le indagini sono ancora in corso.



