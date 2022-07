Meteo, la verità su agosto: ecco quando arriveranno i temporali e le piogge, occhio alle date

19 luglio 2022 a

Il meteo di agosto è sotto i riflettori.Dopo settimane di caldo senza tregua, si attende l'ingresso del nuovo mese per capire quale possa essere l'epilogo di questa ondata di afa che non dà tregua a tutta la penisola. E in queste ore gli esperti stanno cercando di capire la direzione che assumerà il meteo nell'ottavo mese dell'anno. Innanzitutto partiamo dai dati. Nella norme d'estate in alcune città del nord Italia come ad esempio Torino e Milano le temperature, soprattutto a luglio, non dovrebbero toccare i 30 gradi. A Firenze e Roma di solito superano i 31 gradi. Ma in questi giorni le medie sono andate fuori controllo con temperature ben oltre i 35 gradi. Per capire quando finirà il caldo e tornerà la frescura. magari con qualche temporale, bisogna analizzare le serie storiche delle precedenti ondate di calore. Ad esempio nel 1983 lo tsunami di afa durò 20 giorni tra luglio e la prima parte di agosto. Nel 2003, come ricordano gli esperti meteogiornale, durò 15 giorni.

Stessa cosa nel 2017. E dunque ci sono speranze per attendere un agosto più fresco e più piovoso dato che siamo al centro dell'ondata di caldo. I temporali dovrebbero arrivare nelle regioni alpine e prealpine.

Ma anche nelle pianure del nord Italia e sul nord Adriatico. Dopo Ferragosto potrebbero prendere forma dei temporali marittimi che potrebbero spostarsi sulle coste. E questo potrebbe provocare dei nubifragi che, però, meglio ricordarlo, non dovrebbero procurare particolari problemi ai vacanzieri. Si verificheranno nuovi temporali sempre sulla regione alpina e prealpina, ma la pioggia tornerà anche in pianura. Inoltre tornerà a piovere anche sul Nord Italia. Questa tendenza è riferita alle analisi del Centro Meteo Europeo che hanno una validità di circa 46 giorni.

