Meteo fuori controllo: piovono acciughe dal cielo, il fenomeno inquietante

Piovono letteralmente acciughe dal cielo di San Francisco. La città è invasa. Il fenomeno va avanti da un mese e sta irritando gli abitanti che si ritrovano i giardini, i tetti delle case e le auto ricoperti dai pesci. L'inquietante evento, riporta Leggo, sarebbe da ricondurre al cambiamento climatico e alle basse temperature delle acque della Bay Area, la celebre baia vicino alla metropoli. L'improvviso abbassamento delle acque ha provocato un aumento di plancton, che è molto apprezzato dalle acciughe che si sono riversate in massa nella zona costiera di San Francisco.

A loro volta si sono riversati nella zona migliaia di pellicani. Che provano a catturare quante più alici possibile. Tanto che queste sfuggono dal loro becco, precipitando a terra e provocando l'anomalo fenomeno.

Negli stessi giorni veniva diffuso un aggiornamento pubblicato dall'Otolith Geochemistry & Fish Ecology Laboratory (laboratorio di ricerca della University of Davis), in cui si annunciava che la stagione della schiusa per le acciughe sarebbe stata particolarmente ricca.

La temperatura delle acque della Baia di San Francisco, essendo più bassa delle medie stagionali, ha infatti provocato la risalita delle acque profonde. e di conseguenza lo spostamento massiccio, dagli abissi alla superficie dell'oceano, delle acque fredde, estremamente ricche di plancton.

