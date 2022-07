A4, inferno di fuoco: autostrada chiusa, evacuati i caselli. Cosa sta succedendo

19 luglio 2022 a

Chiuso il casello autostradale di Lisert dell'A4. La causa? Un incendio nella zona del Carso, al confine tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, dove le fiamme potrebbero anche causare l'evacuazione del tratto a breve. Stando alle prime indiscrezioni, l'incendio sembra essersi diramato lungo la linea ferroviaria che unisce Trieste e Monfalcone, obbligando Rete Ferroviaria Italiana a interrompere tutti i collegamenti. Successivamente il rogo si è esteso a una vasta area boschiva. La colonna di fumo è visibile da Gorizia.

Autovie venete ha reso obbligatoria l'uscita a Redipuglia e il divieto di ingresso allo stesso casello in direzione Trieste. Bloccata anche la circolazione ferroviaria tra Monfalcone e Bivio d'Aurisina, mentre risultano complessi i collegamenti attraverso il servizio sostitutivo con bus. Per fronteggiare l'incendio è stato richiesto anche l'intervento dei canadair.

Le fiamme si trovano a circa 250 metri dalla sede stradale, dalle strutture del casello e dagli uffici. Per ora il personale è già stato messo in sicurezza, ma si sta decidendo se procedere o meno all'evacuazione con l'aiuto dei Vigili del fuoco. Anche la Statale 14 è chiusa temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni a Monfalcone (Gorizia), in zona Lisert, annuncia l'Anas, per consentire alle squadre dei Vigili del fuoco di operare in sicurezza.

