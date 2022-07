Trenord, "fa troppo caldo": 50 treni cancellati e pendolari a piedi, si scatena il caos

21 luglio 2022 a

Il caldo e l'afa di questi giorni compromettono anche i viaggi. Trenord, infatti, ha comunicato la cancellazione di ben 50 treni, da lunedì 18 luglio a giovedì 21 luglio, proprio per via delle temperature record che si stanno registrando. A risentirne di più - come speiga FanPage - son le linee del passante S2, che collega Mariano Comense e Rogoredo, e il passante S6 che unisce Novara con Pioltello.

Il motivo dello stop è rappresentato da un piano di manutenzione straordinaria, necessario a causa dello stress a cui le temperature stanno sottoponendo i convogli. La colpa, insomma, sarebbe dell'"ondata di caldo eccezionale che sta colpendo l'intera regione". Tecnicamente parlando, infatti, il calore obbligherebbe la motrice a sforzi superiori. Altro fattore di disagio è dato dai sistemi di condizionamento presenti sulla maggior parte dei vagoni. Sistemi che in genere si bloccano al superamento dei 35 gradi, temperatura raggiunta e addirittura superata nei giorni scorsi. Si tratta dei convogli più vecchi.

La decisione di Trenord non è piaciuta affatto ai pendolari e nemmeno al M5S lombardo, che adesso chiede le dimissioni dell'ad Marco Piuri. "Trenord si dimentica che ogni anno arriva l’estate, per loro sembra essere una sorpresa. È assurdo credere che Trenord abbia dato questa motivazione a tutti i pendolari che ogni giorno sono costretti a sopportare disservizi, ritardi e cancellazioni", ha detto il capogruppo in Regione Nicola Di Marco.