Giorgio Balbo, tragica beffa per il parroco: come muore in Chiesa

Una vera e propria beffa del destino quella accaduta a Don Giorgio Balbo. Il parroco della chiesa di Noventa Vicentina (Vicenza) è morto a causa di un malore durante un funerale. Il don è stato colpito dal malore mentre era in canonica e si apprestava a fare il suo ingresso in chiesa. Immediato l'arrivo dell'ambulanza del Suem 118. Per lui però non c'è stato nulla da fare, ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. Don Balbo era alla guida dell'unità pastorale di Noventa, Saline e Agugliaro da sette anni. Don Balbo aveva compiuto 67 anni solo pochi giorni fa, il 17 luglio scorso.