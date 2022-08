Pescara, sparatoria in un bar del centro: killer in fuga

01 agosto 2022 a

Follia a Pescara, dove intorno alle 20 di stasera, lunedì 1 agosto, si è verificata una sparatoria in un bar situato all’angolo tra via Ravasco e la strada Parco. La vicenda è tutta da ricostruire, per ora le prime informazioni sono scarne: si sa soltanto che all’interno di un bar c’erano due persone; una terza è entrata e ha aperto il fuoco con una pistola. L'aggressore si è dato alla fuga, mentre l'allarme è stato dato da un commerciante.

Il bilancio è di un morto e di un ferito grave, con quest’ultimo che è stato trasportato in ambulanza all’ospedale cittadino. La zona è stata delimitata dai carabinieri, con la vittima che è ancora a terra, coperta da un lenzuolo bianco. Numerose persone hanno sentito gli spari e sono state attratte verso il bar, ma le forze dell’ordine hanno allontanato tutti. Le prime testimonianze sostengono che un uomo, con il viso coperto da un cappuccio, è arrivato in sella a uno scooter nei pressi del bar, dopodiché è entrato e ha fatto fuoco.