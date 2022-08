Meteo, Mario Giuliacci: Ferragosto anomalo, quale fenomeno si abbatte sull'Italia

06 agosto 2022 a

Mancano ancora 10 giorni a Ferragosto, ma in molti si chiedono che tempo farà: considerando l’estate infuocata che sta vivendo l’Italia, è lecito attendersi che anche il 15 del mese non farà eccezione, anche se dopo il 10 sono attesi flussi più instabili e freschi, che potrebbero essere responsabili di ondate di maltempo. Come specificato da Mario Giuliacci, è presto per una previsione vera e propria sul 15 agosto, ma è possibile analizzare le tendenze.

“Appare evidente - scrive il meteorologo - come con l'avvio quest’ultimo mese estivo la presenza dell'anticiclone africano è tornata ancora una volta ad essere sempre più ingombrante sul bacino del Mediterraneo, coinvolgendo soprattutto la sua parte occidentale. Tutta la prima decade è e sarà calda, da Nord a Sud, con solo qualche locale temporale sulle Alpi. Le masse d'aria in risalita dal Nord Africa continuano a interessarci e la conseguenza sarà quella di avere punte di temperature oltre i 35-36 gradi, con picchi possibili fin verso i 40 nelle zone del Centro e all’interno delle due Isole Maggiori. Sulle coste meno caldo, ma molta più afa, quasi opprimente”.

Per quanto riguarda la settimana di Ferragosto, “potremmo avere una maggiore dinamicità in sede atlantica e nordeuropea”. Per i dettagli sarà necessario aspettare qualche giorno, ma è possibile che arrivino delle rinfrescate e anche piogge: “Rappresenterebbe una sorta di primo sblocco atmosferico dopo un paio di mesi abbondanti di dominio anticiclonico quasi incontrastato”.