Meteo, weekend rovinato: bombe d'acqua e temporali, dove si resta in casa

04 agosto 2022 a

a

a

Giornate molto calde in arrivo nei prossimi giorni, anche se non si raggiungeranno gli stessi livelli di luglio. Stando alle previsioni di 3BMeteo, l'anticiclone africano risalirà verso l'Italia e verso parte dell'Europa centrale. Il caldo torrido interesserà soprattutto le regioni settentrionali: si torneranno a toccare 37-38 gradi in Val Padana, ma anche al Centro e al Sud, dove Puglia e Basilicata, in particolare, arriveranno a sfiorare la soglia dei 38 gradi.

Meteo, Mario Giuliacci: l'ultima follia estiva, cosa accadrà dall'8 agosto

Sul suo bordo settentrionale, però, l'anticiclone risentirà di qualche infiltrazione instabile. Cosa che potrebbe scatenare dei temporali anche nel weekend. Dunque, giovedì 4 agosto le temperature continueranno a essere alte un po' ovunque, con qualche temporale solo sulle zone alpine e prealpine. Venerdì 5, invece, una leggera instabilità potrebbe portare a dei rovesci a carattere intenso pure in pianura e in città. Poi, proprio tra sabato e domenica, l'anticiclone potrebbe essere meno forte e robusto, permettendo così infiltrazioni di aria più fresca e maggiore instabilità.

Meteo, "scenari catastrofici per l'uomo": l'anno in cui rischiamo di sparire

Qualche rovescio a carattere temporalesco potrebbe arrivare dalle Prealpi fin sulle alte pianure del Nord. Anche se è ancora difficile dire nel dettaglio quali saranno le zone interessate. Il mese di agosto comunque si è già rivelato capace di ribaltoni meteo improvvisi. Quindi occhio alle possibili piogge.