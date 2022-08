Meteo stravolto: cosa ci aspetta fra 5 giorni

04 agosto 2022 a

Il caldo? Di certo quello di questa estate 2022 non ce lo scorderemo facilmente. Ma a quanto pare in fondo al tunnel si vede la luce delle piogge che potrebbero portare un po' di frescura. Peccato però che l'arrivo dei temporali potrebbe colpire il Paese soprattutto nella settimana di Ferragosto che di fatto è il momento più importante per le partenze degli italiani in vacanza. Secondo le previsioni di 3bmeteo, proprio nella seconda decade di agosto potrebbe cambiare tutto. "Qualche temporale è già di fatto tornato ad affacciarsi anche al Centrosud", spiega al Messaggero il meteorologo Edoardo Ferrara.

E ancora: "Sono i primi segnali che qualcosa sta cambiando: nel weekend il sole di certo non mancherà e il caldo si farà ancora sentire con temperature talora abbondantemente sopra la media, tuttavia ritroveremo anche qualche temporale in più".

Ma attenzione, c'è un aspetto da non sottovalutare. A rischiare una vera e propria ondata di maltempo è il Nord Italia: "Sono previste manifestazioni temporalesche talora di forte intensità, dapprima su Alpi e Prealpi, ma in successiva estensione anche alla Pianura Padana". E lo stesso Ferrara spiega bene quali possano essere le cause dell'arrivo di questi temporali: "La presenza di aria molto calda e umida potrà altresì favorire fenomeni rapidi ma violenti, a carattere di nubifragio con grandine talora di grosse dimensioni e improvvise raffiche di vento. Qualche improvviso temporale potrà interessare anche il Centrosud, in particolare Appennino, Campania, Calabria e Sicilia". Insomma potrebbe arrivare un fronte temporalesco in grado di ribaltare in pochi giorni le temperature e la botta di caldo che ci ha accompagnati fino ad ora. Sorvegliato speciale in Centro-Nord.