Meteo, Mario Giuliacci: "C'è una brutta notizia", cosa cambia

Come sono le previsioni meteo per il periodo che va dal 12 al 25 agosto? Tornerà il caldo sahariano? A rispondere è Mario Giuliacci, che spiega: "C'è una brutta notizia, arriva un'altra ondata di caldo, come avevamo già presagito. Ondata di caldo che però non sarà così tremenda come quelle precedentemente avvenute". Scendendo nel dettaglio, poi, l'esperto continua: "L'ondata arriverà tra il 15 e il 20 agosto sulle regioni meridionali con temperature anche fra 35 e 38 gradi".

Secondo il meteorologo, poi, non sarà risparmiato il Centro Italia: "Interesserà marginalmente anche le regioni centrali tra il 16 e il 19 agosto, dove le temperature però saranno mediamente sotto i 35 gradi". Per quanto riguarda il Nord Italia, invece, il caldo colpirà le città solo "nella giornata di Ferragosto con temperature tra i 34 e i 35 gradi". In questo modo Giuliacci rassicura tutti sulla prossima ondata: nulla di preoccupante come successo a giugno e luglio.

"Come vedete, insomma, il caldo tornerà ma sarà limitato nel tempo e nello spazio - ha continuato Giuliacci in un video pubblicato su Youtube -. I giorni restanti invece saranno all'insegna di temperature gradevoli, certo estive, tra i 28 e i 30, massimo 32 gradi".