Meteo, Mario Giuliacci: "Quando torna il caldo africano", picchi clamorosi

13 agosto 2022 a

a

a

I temporali sono in arrivo, soprattutto a cavallo del Ferragosto, ma non dureranno molto. Presto, infatti, l’alta pressione dell’anticiclone nord-africano tornerà a far lievitare le temperature: il grande caldo che sta caratterizzando questa estate non è quindi ancora finito, ma si è preso soltanto una “pausa”. Quindi dopo la perturbazione che porterà temporali diffusi, si assisterà alla rimonta dell’alata pressione.

Meteo, Giuliacci svela cosa ci aspetta: quanto durerà l'inferno di Ferragosto

Il colonnello Mario Giuliacci ha spiegato cosa succederà nei prossimi giorni: “Martedì 16, complice il graduale rialzo della pressione, il tempo risulterà in prevalenza stabile e soleggiato, con temperature in leggera crescita, anche se il caldo intenso rimarrà ancora per lo più confinato al Sud. Poi, nella parte centrale della prossima settimana, l’alta pressione tornerà bruscamente e prepotentemente a occupare gran parte d’Italia, e sarà ancora una volta l’alta pressione del rovente anticiclone nord-africano. Mercoledì 17 e giovedì 18 saranno quindi giornate piene di sole e, soprattutto, molto calde, specie al Centrosud e Isole, dove saranno possibili anche picchi di 40 gradi”.

"C'è una brutta notizia". Mario Giuliacci ora vuota il sacco sul meteo

Ma quanto durerà la nuova ondata di caldo? “In base alle ultime proiezioni dei modelli previsionali - ha spiegato Giuliacci - è probabile che già venerdì 19 il caldo si attenui sensibilmente al Centronord per poi smorzarsi anche al Sud nella giornata di sabato 20. Insomma, la buona notizia è che questa volta la fiammata africana potrebbe essere di breve durata”.