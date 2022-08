Bolletta del gas, "quanto devo pagare". Imprenditore campano, foto choc

17 agosto 2022 a

Una bolletta da infarto quella pubblicata sui social dall'imprenditore campano Francesco Franzese, Ceo de La Fiammante, un'azienda che produce conserve di pomodori a Buccino, in provincia di Salerno. Dalle foto emerge chiaramente la situazione drammatica che stiamo vivendo dal punto di vista del caro energia. Franzese, in particolare, ha pubblicato e messo a confronto due bollette relative a luglio 2021 e luglio 2022.

La differenza tra le due bollette è parecchio evidente e preoccupante: la prima è di 120 mila euro, la seconda di quasi 1 milione. "Mentre i nostri politici litigano per una poltrona calda, gli imprenditori sono lasciati soli in mezzo alla giungla energetica - ha scritto Franzese con grande amarezza sul suo profilo Facebook -. Per lavorare 15 giorni di luglio, mi tocca pagare una bolletta di gas di 978.000 euro a fronte di circa 120.000 dello scorso anno (per 20 giorni di lavoro)".

Alla fine del post, il Ceo de La Fiammante si chiede in tono amareggiato: "Non era meglio andare al mare?". Tanti i commenti di supporto da parte degli altri utenti. Qualcuno per esempio ha scritto: "Sig. Franzese per quel che serve sono solidale con lei e la invito a non mollare, non sarà facile d'ora in poi ma l'azienda di cui è Ceo è un'eccellenza nonché una manna per il nostro territorio così depresso economicamente. Resistete!!!". Qualcun altro invece: "Ma vi sembra normale un rincaro di questa maniera? A me no".