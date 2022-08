Meteo, Mario Giuliacci è sicuro: "Arriva Nina", cosa ci aspetta

19 agosto 2022 a

a

a

Mario Giuliacci prova a spiegare quale sarà lo scenario dei prossimi mesi per il meteo ceh riguarderà il nostro Paese. Una proiezione che cerca di intuire quale possa essere il decorso di questa estate folle scandita dall'afa e dal caldo torrido e dalle piogge intense di questi ultimi giorni. Sul meteogiliacci.com, il colonnello afferma che potrebbe esserci un ritorno della "Nina", ovvero quel fenomeno che prevede un raffreddamento della temperatura delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico centro orientale e che può cambiare il clima del nostro Continente.

Meteo, Giuliacci: la profezia definitiva sulla fine di agosto, ecco cosa ci aspetta

E dunque anche quello dell'Italia. "Dalle ultime emissioni pare esserci un cambio di scenario planetario, con una netta tendenza al ribasso (- 1°C) per i prossimi mesi", spiega Giuliacci. Da qui le previsioni per il prossimo autunno: "È assai probabile che un ritorno della Nina possa far aumentare l'ingresso di perturbazioni in discesa dall'Atlantico: se così fosse, non troverebbero alcun ostacolo da parte di un'alta pressione che potrebbe invece rifugiarsi sul Nord Africa (il celebre anticiclone africano). L'avvio della stagione autunnale, pertanto, sarebbe in sordina, ma da ottobre e in particolar modo da novembre cambierebbe tutto".

Bomba d'acqua, morti e feriti in Toscana. Meteo impazzito, cosa sta per accadere

Nel dettaglio le proiezioni sull'autunno: "Nord quindi alle prese con frequenti piogge in risalita da sud. Discorso diverso invece per il Centro-Sud dove le piogge arriveranno a fatica: le correnti di Scirocco e Libeccio non sono utili a portare precipitazioni generose nel Mezzogiorno e pertanto sussiste il rischio concreto di lunghi periodi di siccità anche nella stagione autunnale".