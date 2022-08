Spritz destinato a sparire? L'ingrediente irreperibile

22 agosto 2022 a

Gli italiani sono sempre più amanti dell’aperitivo, soprattutto nella stagione estiva. Ma che ne sarà del nostro Spritz? Non tutti sanno che è infatti in pericolo a causa del problema di reperimento di tante materie prime: tra queste anche il gas necessario per i nostri cocktail. Senza anidride carbonica lo Spritz rischia infatti di andare in grossa difficoltà.

Ad esempio in questo periodo capita non di rado che non si utilizzi la soda perché sta scarseggiando: non trovare una materia prima fondamentale o trovarla a prezzi folli è un grave problema per chi produce. Se per il gas necessario a gassificare le bibite che poi servono a preparare i cocktail non si registrano novità positive, negli ultimi giorni qualcosa però sembra che stia cambiando. Alcuni materiali sono infatti tornati al costo precedente allo scoppio della guerra in Ucraina. Nonostante l’inflazione continui a essere un grave problema a livello globale, c’è qualche segnale di controtendenza.

I prezzi delle materie prime industriali sono in calo, in alcuni casi talmente forte da compensare gli aumenti dei mesi scorsi. Calo che sta interessando materie prime come l’acciaio, lo zinco e l’alluminio, oltre che il mais e il grano: quest’ultimi due sono però legati all’accordo tra Russia e Ucraina per lo sblocco dei porti.