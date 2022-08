Acqua, ne bevi troppa? Un grosso errore: i pericoli per la tua salute

06 agosto 2022 a

Quando fa troppo caldo, come sta capitando in questi primi giorni di agosto, in genere si ricorre a piccoli ma efficaci trucchi per trovare un po' di refrigerio. Tra questi c'è sicuramente l'idratazione. Bere acqua, però, può nascondere delle insidie. Due errori, in particolare, sarebbero da evitare: bere troppa acqua rispetto al proprio fabbisogno e bere troppo velocemente.

Per quel che riguarda il primo punto, assumere quantità eccessive di acqua potrebbe affaticare i reni nella loro attività di smaltimento. Di conseguenza, si potrebbero alterare i livelli di sodio nel sangue. Il fenomeno in questione è quello dell'iperidratazione. E così le sostanze in eccesso che di solito il nostro corpo elimina attraverso l’urina finiscono nelle cellule del corpo. Dunque quanta acqua bisognerebbe bere al giorno? In realtà non esiste un dato adatto a tutti, ma gli studi indicano una media di 2/2,5 litri al giorno come quantità sufficiente, compresa quella che si introduce nel corpo attraverso frutta e verdura.

L'altro errore da evitare è quello di bere troppo velocemente, perché è necessario dare tempo ai reni per processare l'acqua, dunque per lavorare senza stress e senza un carico eccessivo di liquidi. Bere troppo velocemente, tra l'altro, può causare disturbi temporanei come vomito e perdita dell’equilibrio.