Andrea Mazzetto, insulti contro la fidanzata: "Cosa mi augurano ora"

"Dovevi morire tu", "Spero pubblicherai i selfie dal funerale del tuo fidanzato", "È colpa tua": questi alcuni dei terribili messaggi che sta ricevendo in questi giorni Sara Bragante, 27 anni, la fidanzata di Andrea Mazzetto, l'imprenditore trentenne che sabato è caduto nel vuoto durante un'escursione sull'altopiano di Asiago. Pare che sia caduto mentre tentava di recuperare il suo cellulare. Cellulare con cui era appena stata scattata una foto, poi pubblicata dalla ragazza: "La nostra maledetta ultima foto insieme". "Mi augurano di fare la fine di Andrea", ha detto lei.

"Stavamo insieme da sei mesi, Andrea era splendido, l'unico che mi ha sempre rispettata. Presto saremmo andati a convivere, voleva due bambini", ha raccontato la 27enne al Corriere della Sera. Poi, parlando del giorno della tragedia, ha spiegato: "Quando siamo arrivati ai piedi del masso ha deciso di salirci. Lo faceva sempre: ad Andrea piaceva arrampicarsi". Poi, scendendo nel dettaglio, ha continuato: "Io soffro di vertigini, anche se lui mi spronava a superare le mie paure. L'ha fatto anche quel giorno: dalla cima ha insistito perché lo raggiungessi, anche se non volevo. Mi sono lasciata convincere e da lassù abbiamo scattato alcune foto. Poi mi ha chiesto di mettermi in posa sul ciglio del masso".

La tragedia è avvenuta dopo lo scatto che lui ha fatto a lei: "Si è avvicinato per mostrarmela: ero pallida in volto. Le gambe mi tremavano, e in quel momento ho avuto un giramento di testa per le vertigini: ho rischiato di perdere l'equilibrio e Andrea mi ha afferrato la mano lasciando cadere il telefonino che è finito di sotto, tra i cespugli". A quel punto non avrebbe esitato un attimo nell'andare a riprenderlo: "Mi ha detto: 'Lì c'è tutto il mio lavoro: le fatture, i documenti dell'azienda. Devo recuperarlo'". Infine il dramma: "L'ho sentito dire che aveva un piede incastrato. E appena è riuscito a liberarsi, la roccia si è sgretolata ed è scivolato. In realtà è un volo di pochi metri ma, finendo sullo spiazzo ai piedi della roccia, è subito rotolato in avanti, verso il baratro. L'ho sentito gridare. Ed è sparito".