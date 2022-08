Bologna, muore soffocato da un boccone di carne: tragedia, chi era la vittima

22 agosto 2022 a

a

a

Morto soffocato da un boccone di carne: è successo a un uomo di 41 anni, che ieri sera intorno alle 22 si trovava a cena in un ristorante di via dell’Arcoveggio a Bologna. Con lui c’erano anche alcuni suoi amici. La vittima, ipovedente, è deceduta a seguito di una occlusione alle vie aeree per via di un boccone di carne troppo grosso. Secondo una prima ricostruzione fatta dalla polizia, il 41enne - proprio per i suoi problemi alla vista - aveva chiesto che la carne ordinata, una bistecca, gli fosse servita già tagliata.

Il 15enne ucciso dall'auto? Vergogna: cosa scoprono sulla soldatessa Usa

E la carne, in effetti, gli sarebbe stata portata al tavolo già tagliata. Nonostante questo, però, il boccone forse troppo grande o mangiato troppo velocemente gli sarebbe andato di traverso. Di qui il soffocamento. Inutili gli interventi delle persone presenti nel ristorante e degli operatori del 118 che - giunti sul posto nel giro di pochi secondi - hanno provato a rianimarlo. Nel frattempo sarebbe stata disposta l'autopsia per accertare con esattezza le cause della tragica morte.

"Appena guarita dal Covid". La giovane morta in discoteca? Cos'è successo

Quella avvenuta ieri a Bologna, insomma, è una morte a dir poco assurda, una tragedia sulla quale ora sta indagando la Procura. Il magistrato di turno, proprio per la singolarità dell’episodio, ha infatti deciso di aprire un fascicolo.