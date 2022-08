Napoli, la moto impenna ed Elvira muore: orrore sul lungomare

29 agosto 2022 a

Una storia tragica quella che arriva da Napoli, dove una donna di 34 anni è stata travolta e uccisa da una motocicletta mentre attraversava la strada. È successo la scorsa notte in via Caracciolo. La vittima si chiamava Elvira Zriba. Suo fratello era morto nello stesso modo otto mesi fa, a dicembre 2021: fu investito da un'auto a Pianura, nella periferia di Napoli, mentre era in sella alla sua bici elettrica. Un destino crudele, insomma.

A raccontare il fatto è stato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Quest'ultimo ha spiegato che la giovane sarebbe stata investita da un giovane che impennava con la sua moto. Il tutto mentre aveva una ragazza sul sedile posteriore. Entrambi non avrebbero avuto il casco. Secondo Borrelli, inoltre, la zona in cui è avvenuto l'incidente "è pericolosissima. Corrono sempre e avvengono spesso incidenti. Il pilota va arrestato".

"Ogni giorno segnaliamo video di pirati della strada che si riprendono mentre guidano a folli velocità lungo le strade di Napoli e provincia. Genitori che vanno a tre o anche a 4 su uno scooter trasportando anche neonati. Ragazzini che in tre impennano per strada a tutta velocità - ha scritto Borrelli in un post su Facebook -. È inaccettabile che a causa di questi sciagurati debbano perdere la vita o rimanere feriti innocenti. Per non parlare del costo sociale di spese mediche e intasamenti di ospedali".