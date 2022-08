Meteo, allarme-Giuliacci: 2 e 3 settembre, cosa travolgerà l'Italia

30 agosto 2022 a

Addio estate. Con la fine di agosto e l'inizio di settembre, l'Italia sarà attraversata da numerosi temporali. A confermarlo il colonnello Mario Giuliacci. Le sue previsioni non dimenticano la presenza costante dell’anticiclone africano, ma prevedono comunque colpi di scena. In arrivo, infatti, fresche temporalesche perturbazioni atlantiche almeno fino alla Spagna o Francia e da qui poi verso il Centronord dell’Italia. Occhi puntati sulle giornate tra il 30 agosto e il 4 settembre, quando l’Italia sarà raggiunta da ben 4 perturbazioni in rapida successione.

Più nel dettaglio le zone interessate saranno le seguenti, data per data: martedì 30 agosto: temporali su Alpi, Piemonte, Val d’Aosta, Lombardia, Liguria, Piacentino. Mercoledì 31 agosto: temporali su tutto il Nord Italia, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lucania. E ancora: giovedì 1 settembre: temporali su quasi tutto il Centronord e Campania. Venerdì 2 settembre: temporali al Centronord Tranne Friuli, Venezia Giulia)) e Isole. Segue il maltempo nella giornata di sabato 3 settembre con temporali al centronord e Sardegna. Infine per domenica 4 settembre i temporali interesseranno ancora il Centronord, Campania e Sardegna.

Ugualmente poco rassicuranti le previsioni di 3BMeteo: "Sul nostro settore prevarrà l'influenza delle correnti scandinave - si legge -, un fronte è atteso sulla Penisola tra il 30 e il 31 agosto, sarà un fronte piuttosto lento in quanto sarà il risultato di un confronto tra l'aria più fredda in arrivo da nordest e le correnti più umide e calde in arrivo da ovest, per cui avrà modo di portare fenomeni anche intensi e temporaleschi. Le regioni più a rischio saranno quelle centro settentrionali ma temporali sono attesi anche al Sud, soprattutto Peninsulare e in particolare nelle ore centrali della giornata".