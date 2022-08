A10, roba a luci rosse in autostrada: beccato così in moto, sconcerto a Genova

31 agosto 2022 a

Casco sì, ma mutande no. Per questo un uomo è stato fermato dalla Polstrada di Sampierdarena. Il signore, che viaggiava in moto sul tratto genovese dell'autostrada A10 Genova Ventimiglia, ha percorso la strada senza pantaloni né slip. L'uomo, che ha sconvolto gli automobilisti, indossava solo una canottiera arrotolata.

Intervenuti dopo diverse segnalazioni, gli agenti si sono trovati di fronte a una situazione a dir poco surreale. Una volta chiesta la spiegazione, il 60enne ha replicato dicendo di essere un nudista e di stare "soltanto" raggiungendo una spiaggia per nudisti. In ogni caso questo non gli è bastato per evitare la multa.

Giusto pochi giorni fa, e proprio sulla A10, gli automobilisti sono stati sconvolti da un'altra scena: un tir e un'auto hanno messo in atto una manovra azzardatissima all’altezza del casello di Genova-Aeroporto, facendo inversione a U e rischiando gravissimi incidenti. Anche in quel caso immediata è stata la reazione delle pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Sampierdarena, che ha bloccato e sanzionato i due conducenti.