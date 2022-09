Gas, un inverno al gelo? Il piano del governo: come saremo costretti a vivere

01 settembre 2022 a

Il piano per il risparmio energetico è pronto: da ottobre i termosifoni saranno abbassati di un grado — da 20 a 19 — e tenuti accesi un'ora in meno al giorno. Lo ha confermato il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani nell'informativa tenuta durante il ministero. Il piano verrà applicato non solo nelle case private - per quel che riguarda i riscaldamenti centralizzati - ma anche negli edifici pubblici. Allo stesso tempo l'accensione dei riscaldamenti potrebbe essere posticipata a inizio novembre, mente lo spegnimento potrebbe essere anticipato di due settimane .

Le nuove misure - spiega il Corriere della Sera - verranno inseriti in un decreto ministeriale che lo stesso Cingolani firmerà nei prossimi giorni. Il piano di azionamento dovrebbe prevedere 3 scenari in base alle forniture di gas da Mosca. Il peggiore di questi è quello dell'eventuale blocco totale delle mobili russe. In quel caso i risparmi maggiori.