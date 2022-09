Meteo, "qualcosa di estremo": weekend rovinato, dove si resta in casa

01 settembre 2022 a

a

a

Il primo fine settimana di settembre spaccherà l’Italia in due a livello meteorologico. Al Centro-Nord l’estate è praticamente finita, e non solo per le temperature che si stanno abbassando ma anche e soprattutto per i temporali che stanno arrivando. “Le regioni centro-settentrionali - sostengono gli esperti di 3B Meteo - saranno coinvolte dal passaggio di due fronti instabili pilotati dalla seccatura atlantica”.

La "rimonta africana". Meteo, Mario Giuliacci: cosa accadrà lunedì

“Uno nella giornata di sabato - proseguono - e l’altro in quello dei domenica, responsabili di temporali anche di forte intensità, seppur alternati a pause più soleggiate. Le regioni meridionali invece risentiranno della risalita di correnti dal Nord Africa, con tempo più stabile e caldo in decisa intensificazione soprattutto all’estremo Sud”. Più nel dettaglio, le previsioni per sabato 3 settembre parlano di piogge e temporali sin dalle prime ore in Lombardia, in Toscana e in Emilia, con fenomeni anche forti e accompagnati da locali grandinate e nubifragi.

Bomba di grandine, bimba colpita: finisce in dramma, cosa è successo

Domenica si prevede un “nuovo impulso instabile” al Centro-Nord e in Sardegna con piogge e temporali più frequenti e intensi dapprima sul medio-alto Tirreno, mentre sulle regioni meridionali qualche temporale in marcia dalla Campania all'alta Puglia, più soleggiato altrove. Temperature in ulteriore aumento all'estremo Sud, picchi di 36/38°C sulla Sicilia orientale. Venti moderati meridionali, orientali al Nord.