Grandine killer: un chicco colpisce alla testa una bambina e la uccide

Grandine killer in Spagna. Un chicco enorme, dal diametro di oltre dieci centimetri, ha colpito alla testa e ucciso una bambina di 20 mesi. La piccola sarebbe morta questa mattina in ospedale per un grave trauma cranico. Lo riporta Murcia Today, che cita il sindaco Carme Vall di La Bisbal d'Emporda nella regione di Girona, in Catalogna. Era lì che la bambina si trovava, insieme ai genitori, quando si è verificata la grandinata nel corso della serata di ieri.

La grandine ha ferito diverse persone. Secondo i media locali, circa 50 persone hanno riportato lesioni più o meno gravi dopo la tempesta. Ferite per cui in qualche caso sono state necessarie le cure in ospedale. Secondo quanto riferito da Catalunya Radio, inoltre, anche un'altra donna sarebbe stata ricoverata nell'ospedale Trueta de Girona, lo stesso in cui era stata trasportata la bambina. Bambina che però - arrivata in gravi condizioni - alla fine non ce l'ha fatta.

Il primo cittadino Vall ha spiegato che, oltre ai danni alle persone, anche diversi edifici e automobili sono stati gravemente danneggiati dalla violenta grandinata. E il governo della Catalogna ha spiegato che si è trattato della tempesta più forte degli ultimi venti anni nella regione.