Gas, la Borsa è truccata: ecco chi sta uccidendo l'Italia

L’Europa prova a mettere all’angolo Vladimir Putin aprendo alla definizione di un tetto ai prezzi del gas. Intanto però resta il problema delle quotazioni “drogate” da fattori geopolitici e non da dati reali. “La Borsa è truccata”, è il titolo forte del Giornale su questa spinosa questione: l’accusa è rivolta soprattutto all’Olanda, con la Borsa che giocherebbe a favore delle speculazioni, facendo schizzare alle stelle i costi.

Intanto il prezzo del gas continua a oscillare in maniera paurosa: a maggio 2021 si pagava 20 euro al megawattora, ieri invece 240 e qualche giorno fa addirittura 340, un record assoluto che si spera non venga mai ritoccato. Un’eventualità che però non si può escludere, soprattutto se la Russia dovesse decidere di chiudere del tutto i rubinetti. “Oggi sul mercato tanti vogliono comprare - ha spiegato un trader al Giornale - come Cina e India, e pochi vogliono vendere, perché il rischio di non avere gas è altissimo. Con tanta domanda e poca offerta il prezzo sale”.

E poi c’è il problema delle speculazioni. Il ministro Cingolani aveva parlato apertamente di truffa e aveva annunciato una task force europea per negoziare il tetto anti-speculazione, ma finora non è successo nulla in tal senso.