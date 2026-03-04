Guerra in Iran, oro in calo sui mercati: come leggere il segnale

Niente panico. Il petrolio e il gas schizzano alle stelle, ma l’oro e gli altri metalli preziosi calano. Le Borse europee precipitano, però a Wall Street la tempesta si trasforma in un innocuo venticello. I rendimenti dei titoli di Stato si impennano, eppure il Btp Valore rastrella 10 miliardi in due giorni. Niente panico, consigliava Douglas Adams di fronte alla possibilità che la terra fosse spazzata via da una gigantesca circonvallazione iperspaziale. E la distruzione del pianeta, per quante turbolenze possano esserci, non sembra ancora palesarsi all’orizzonte.

Scossoni rilevanti anche sui mercati finanziari. Già pesanti in avvio, al pari delle Borse asiatiche, i listini europei si sono appesantiti con la brutta partenza degli indici americani e le piazze peggiori, Madrid e Milano, toccano ribassi pesanti. A fine giornata la prima perde il 4,5%, Piazza Affari più del 3,9%. Non va molto meglio a Parigi e Francoforte, in flessione di oltre il 3,4% e Londra (-2,7%). Alla fine si bruciano 565 miliardi di capitalizzazione. Sommati a quanto è andato in fumo il giorno precedente, il bilancio delle due sedute è di 880 miliardi perduti. Anche in questo caso, però, conviene ricordare quanto si diceva con il crollo delle Borse provocato nell’aprile 2025 dall’annuncio dei dazi reciproci da parte di Donald Trump. Qualcuno evocò l’11 settembre, altri la crisi dei mutui subprime, i più “scaltri” addirittura la grande depressione del ’29.

I futures sul Brent con consegna a maggio hanno toccato un picco intraday di 84,9 dollari/barile per poi stabilizzarsi sugli 83 dollari (+6,9%), mentre il benchmark statunitense Wti ha raggiunto un massimo giornaliero di 77,5 dollari. L'indice di riferimento europeo è ai massimi da luglio 2024, mentre quello texano ritocca quote che non si vedevano dal gennaio 2025. Non si arresta nemmeno la corsa del gasolio, i cui futures a Londra rivedono i picchi della crisi energetica del 2022, salendo del 17% a 1.057 dollari/tonnellata. Anche più accentuata – e preoccupante per l'Europa - l'impennata del gas. I futures sul Title Transfer Facility di Amsterdam, il contratto di riferimento per il gas nel Vecchio continente, sono aumentati del 48%, superando i 65 euro/MWh per poi chiudere a 53,6 euro/MWh (+20,4%). Ma prima di mettersi le mani nei capelli conviene ricordarsi dei 320 euro toccati nell’agosto del 2022, nel pieno della crisi energetica provocata dalla invasione russa dell’Ucraina.

Ebbene, lo scorso anno sia le Borse europee sia quelle americana, arrivando senza panico al 31 dicembre, hanno realizzato performance da record. E poi c’è l’oro. Anche in questo caso ci sono fior di esperti che, adesso, ci spiegano che il metallo giallo non è più considerato un bene rifugio e quindi non serve più da termometro per capire quanto sia grave la situazione. Quando le quotazioni salivano per gli annunci shock di Trump sui dazi o sulla Groenlandia, però, tutti la pensavano diversamente.

Sia come sia, nel caos generale l’oro, un po’ come il vecchio “semaforo” di Romano Prodi, si è preso una bella pausa ed è rimasto quasi completamente immobile. Anzi, è pure calato. L'oro spot ha cominciato a scendere già nella prime ore italiane dopo aver raggiunto 5.380 dollari/oncia e nel corso di giornata ha perso il 5% (a 5.015 dollari) mentre l'argento ha lasciato più del 10% sotto gli 80 dollari per poi risalire leggermente. A picco anche platino (-10% a 2.069 dollari) e palladio (-7% a 1.671 dollari).

Più dell’oro piace il dollaro, che guadagna terreno un po’ su tutte le valute, euro compreso. E per noi non è affatto una cattiva notizia. A sostenere il biglietto verde contribuiscono le scommesse sui tassi della Fed. Il pericolo di un riemergere dell'inflazione se la durata della guerra in Medio Oriente soffierà sui costi dell'energia allontanano la possibilità di tagli. Ne risentono anche i Treasuries i cui rendimenti salgono e contagiano un po' tutti i titoli di Stato per l'idea che anche le altre banche centrali saranno portate in prospettiva ad alzare i tassi di interesse piuttosto che ad abbassali. In Europa sale in prima battuta il rendimento del Bund tedesco al 2,75% e ancora di più il Btp al 3,45% così lo spread si allarga a 70,4 punti dai 64 della chiusura di lunedì. Cosa che però, anche qui un segnale da non sottovalutare, non ha impedito al Btp Valore di essere preso d’assalto dai risparmiatori, 4,2 miliardi nel secondo di emissione dopo i 6 della prima seduta. Nell’ottica don’t panic, celebrata anche dai Coldplay, conviene infine anche dare uno sguardo a Wall Street. In serata il Dow Jones perdeva lo 0,6%, il Nasdaq lo 0,9 e l’S&P 500 lo 0,8. Non propriamente crolli da apocalisse imminente.