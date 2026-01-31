Libero logo
Spari a Rogoredo
Crans-Montana
Jannik Sinner
Referendum Giustizia
Hub Energia

Bollette, torna la paura: ecco cosa può accadere

sabato 31 gennaio 2026
Bollette, torna la paura: ecco cosa può accadere

2' di lettura

La parola che negli ultimi giorni sta riapparendo con insistenza nelle ricerche online è sempre la stessa: bollette. Dopo mesi di apparente tregua, cresce il timore di una nuova stangata su luce e gas, complici l’aumento dei prezzi all’ingrosso, le tensioni internazionali e la fine graduale di alcune misure di tutela. Un mix che sta riportando ansia nelle famiglie e nelle imprese, proprio mentre l’inverno non è ancora alle spalle.

Sui motori di ricerca volano le domande su “aumenti gas”, “prezzi energia oggi”, “quando arrivano le nuove bollette”. Un segnale chiaro: gli italiani temono di ritrovarsi di nuovo davanti a fatture insostenibili, come accaduto nel biennio della crisi energetica. E la sensazione diffusa è che il problema stia tornando sotto traccia, senza annunci clamorosi ma con rincari progressivi.

A preoccupare è anche la fine del mercato tutelato per molti utenti, passati al libero mercato spesso senza piena consapevolezza delle condizioni contrattuali. In rete si moltiplicano testimonianze di bollette più alte del previsto, voci di costi nascosti, confronti tra offerte che sembrano cambiare di mese in mese. Un caos che alimenta sfiducia e rabbia.

Il tema è esplosivo perché tocca tutti: pensionati, famiglie, giovani che vivono da soli, piccoli commercianti. L’energia non è una spesa accessoria, ma una voce centrale del bilancio domestico. E in un Paese dove stipendi e pensioni restano fermi, anche aumenti contenuti vengono percepiti come un colpo diretto al tenore di vita.

Ecco perché le bollette stanno tornando al centro del dibattito pubblico. Non è solo una questione economica, ma sociale. E la domanda che rimbalza ovunque, oggi, è una sola: stiamo davvero andando verso un nuovo conto salato, o ce ne accorgeremo solo quando sarà troppo tardi?

tag
bollette
luce
gas
energia

Missione diplomatica Giorgia Meloni nell'Indo-Pacifico, il retroscena: le tre questioni sul tavolo

L'orgoglio del premier Giorgia Meloni, "quei sondaggi…": la frase rubata, per la sinistra è finita

Presidente Commissione Ue Von der Leyen: "Stop al gas russo dal 2027, giorno storico per l’Ue"

ti potrebbero interessare

Giorgia Meloni, S&P conferma il rating dell'Italia BBB+: l'outlook sale a "positivo"

Giorgia Meloni, S&P conferma il rating dell'Italia BBB+: l'outlook sale a "positivo"

Redazione
Superbonus, spesi altri 5,3 miliardi? FdI smaschera Conte: "Eredità pesantissima"

Superbonus, spesi altri 5,3 miliardi? FdI smaschera Conte: "Eredità pesantissima"

Redazione
Isee, scattano i controlli: chi rischia sanzioni e revoca dei bonus

Isee, scattano i controlli: chi rischia sanzioni e revoca dei bonus

Pensione, "mancano i dati di febbraio": quali assegni possono saltare

Pensione, "mancano i dati di febbraio": quali assegni possono saltare

Redazione