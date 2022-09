Meteo, la bomba di Mario Giuliacci: "Devastante", cosa ci aspetta davvero

07 settembre 2022 a

Cosa succederà in Italia a settembre? Sarà un mese con più piogge rispetto ai mesi precedenti? A rispondere è Mario Giuliacci, secondo cui la risposta non è univoca. Gli scenari possibili, infatti, sono tre. "In realtà settembre non è così ricco di piogge come ottobre e novembre, ma comunque dal punto di vista climatico la pioggia totale attesa nel mese oscilla tra 50-60mm circa sul Nord Italia e 30-35mm sul Meridione - si legge sul sito del meteorologo -. Valori interessanti, ma che, se rispettati, non sarebbero certo risolutori del devastante deficit idrico presente". Il riferimento è al gravissimo problema della siccità.

Se diamo uno sguardo al passato, non è andata benissimo da questo punto di vista. "Negli ultimi dieci anni quasi tutti i mesi di settembre hanno avuto piogge al di sotto della media - ha spiegato Giuliacci -. Piuttosto sotto media (appena 20-30 mm) il 2012, 2014,2018, 2021". Per quanto riguarda i prossimi 15 giorni, invece, "solo gran parte del Nord Italia, Toscana, Umbria Lazio, Campania avrebbero buone probabilità di accumulare più di 25mm. Piogge invece sotto tale soglia al Sud, Isole, Emilia, Romagna, Marche, Abruzzo, Molise".

Altro scenario è quello in cui le piogge creerebbero accumuli di oltre 50 mm: "Sarebbe un accumulo sopra media perché ottenuto in appena 15 giorni dal 4 al 18 settembre. Purtroppo, saranno poche le regioni ove la probabilità di raggiungere tale traguardo è oltre il 70%: Lombardia, alto Piemonte, Triveneto, Levante ligure, Alta Toscana". Terzo e ultimo scenario è quello in cui gli accumuli vadano oltre i 75 mm. Potrebbe succedere in "poche, anzi pochissime aree: Prealpi e Alpi lombarde, Levante ligure, Alta Toscana".