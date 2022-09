Benevento, alla prof abusi sessuali allo studente 12enne

09 settembre 2022 a

a

a

Avrebbe abusato di un alunno di appena 12 anni la donna che è ora agli arresti domiciliari a Benevento. Le indagini sono incominciate lo scorso marzo, quando il dirigente scolastico dell'istituto dove la donna insegnava ha presentato una denuncia. Con lui anche i genitori del minorenne, che hanno raccolto gravi indizi sulla colpevolezza dell'insegnante. Stando alla ricostruzione della Procura l'insegnante avrebbe indotto il proprio alunno 12enne a compiere e subire atti sessuali, abusando delle condizioni di inferiorità fisica dello stesso.

"Scusa, il basilico non è fresco". Si scatena l'inferno: sputi, calci e insulti

Addirittura, per la Procura di Benevento si è trattato di una persuasione "sottile e subdola", instaurando con la presunta vittima un rapporto di "predilezione" in classe. Non solo, perché il 12enne avrebbe ricevuto messaggi, video e audio a contenuto sessuale tramite Whatsapp. Per questo il gip ha accolto la richiesta della Procura di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto assoluto di ogni forma di comunicazione con i minori con qualsiasi mezzo, telefono cellulare, internet e social network compresi.

Ore 7, si sveglia in strada. Frase choc: "Cosa mi hanno fatto"

Per gli inquirenti si tratta della misura più adeguata, in quanto la donna "è apparsa non in grado di autoregolare i propri impulsi sessuali e la sola sospensione del rapporto lavorativo, cautelativamente applicata nella sede disciplinare, non è apparsa sufficiente a prevenire il rischio di contatti personali e telematici con minori".