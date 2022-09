Reggio Emilia, si siede a tavola e muore: cosa ha mangiato

14 settembre 2022 a

a

a

Una morte all'improvviso a soli 64 anni. Giuliano Branchetti, nella sua abitazione a Vetto in provincia di Reggio Emilia, non ha avuto il tempo di rendersi conto di cosa stesse accadendo. L'uomo si trovava nella sua abitazione e stava cenando. Un boccone di carne però è andato di traverso e in pochi secondi gli ha ostruito le vie aeree.

"Ma com'è possibile?". Dramma a Udine, 52enne ricoverato d'urgenza: cosa gli hanno trovato nella pancia

Immediato l'intevento del 118. Ma di fatto ogni manovra per salvare il 64enne è stata vana: "Sono sconvolto da quanto accaduto, così come lo è tutta la nostra comunità", ha detto il sindaco di Vetto, Fabio Ruffini. Branchetti - lascia la compagna e un figlio - era molto noto in paese, lavorava in Comune come assistente domiciliare e come cantoniere ed era attivo anche nel mondo dello sport locale".

Mangia la carne al ristorante: muore in pochi secondi, chi era la vittima

Insomma una cena finita in disgrazia per un solo boccone di carne. Purtroppo gli interventi dei soccorritori sono serviti davvero a poco. In pochi istanti l'uomo con le vie aeree chiuse è deceduto. Un dramma che ha colpito un'intera famiglia che stava semplicemente cenando. Una fatalità che ha lasciato un'intera comunità senza parole.