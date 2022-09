Udine-choc, si sposa la mattina e muore la sera: la fine di Andrea

16 settembre 2022 a

a

a

Tragedia a Udine: 60enne si sposa e muore la sera stessa. Andrea Labriola, udinese ma per molti anni residente in Russia per motivi di lavoro, è morto nella notte a cavallo tra lunedì e martedì 13 settembre. L'uomo si era appena sposato lunedì mattina in municipio. Poi la festa, con lui la moglie Tatiana e una quindicina di ospiti. Andrea e Tatiana avevano deciso di pranzare in un ristorante della zona e in serata rientrare a casa, in via Latina, nel quartiere di San Domenico.

"Bici intatte, attorno a lui...": come è morto davvero Alberto Balocco

Qui però un malore ha colpito all'improvviso il 60enne, che è deceduto nonostante l'intervento dei soccorsi, giunti immediatamente sul posto con un'ambulanza. Inutili dunque i tentativi da parte dei sanitari di rianimarlo. I parenti e gli amici non si danno pace, sono ancora increduli per quanto successo. Il funerale sarà celebrato nella chiesa di San Domenico, partendo dal Cimitero Urbano di San Vito.

La moto impenna, Elvira muore falciata: orrore a Napoli, il fratello 8 mesi fa...

Labriola era tornato in Friuli dopo un periodo trascorso in Russia per lavoro. Oltre alla moglie, il sessantenne udinese lascia la figlia Evelina e la sorella Barbara. Chi lo conosceva, descrive Andrea come un uomo gentile, amato da tutti e sempre disponibile ad aiutare chi ne aveva bisogno.