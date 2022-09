Meteo, Mario Giuliacci: tutto in 24 ore, neve e crollo termico. Ecco dove

17 settembre 2022 a

Primi fiocchi di neve a metà settembre. Per alcune zone dell'Italia è arrivato il momento di salutare definitivamente l'estate. Lo conferma Mario Giuliacci. Sul sito del meteorologo, infatti, si prevede l'arrivo di un improvviso crollo termico tra venerdì sera e la giornata di sabato 17 settembre. Addirittura l'arco alpino vedrà le prime nevicate, con piogge e temporali che dal Nord Est scivoleranno lungo il versante Adriatico. Qui non mancheranno forti raffiche di vento e mareggiate. Anche le temperature subiranno un drastico cambiamento, scendendo in alcuni casi fino a 15°C.

Non va meglio la giornata di sabato, quando in mattinata e nel pomeriggio l'Appennino settentrionale sarà attraversato dal maltempo. Oltre al il forte calo termico, precipitazioni a tratti intense, potrebbero esserci i primi fiocchi di neve. Interessate le vette più alte dell'Emilia, come Cusna e Monte Cimone. "Difficilmente - è però la precisazione - si assisterà a un accumulo, ma da +12/+14°C dei giorni scorsi si passerà per qualche ora a valori prossimi a 0°C".

Le previsioni dei prossimi giorni arrivano dopo il dramma che ha colpito le Marche, dove il maltempo ha causato alluvioni ed esondazioni: in totale sono dieci le vittime mentre quattro sono le persone tutt'ora disperse. Tra loro un bambino, strappato via dalle braccia della mamma.