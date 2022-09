Meteo, la bomba di Giuliacci: "Dieci gradi in meno, quando e dove"

15 settembre 2022 a

L'estate è ufficialmente finita: l'autunno arriverà in Italia nei prossimi giorni. Lo spiega Mario Giuliacci sul suo sito: "Il caldo e la siccità sono i due gravi eventi calamitosi che hanno stravolto il clima dell’Italia negli ultimi mesi con ripercussioni sul nostro stato di benessere e con gravi danni all’ambiente. Ma, finalmente, per entrambi gli eventi ci sono notizie positive per i giorni a venire".

Il brusco calo delle temperature dovrebbe cominciare giovedì 15 settembre al Centronord. Poi dal 16 il crollo dovrebbe interessare anche il Sud e le Isole. "Le temperature scenderanno entro il 18 settembre a 20-23 gradi al Centronord, 23-25 gradi al Sud e Sardegna, 27-30 sulla Sicilia - si legge ancora sul sito del meteorologo -. Ulteriore calo tra 21 e 23 settembre con massime di 19-21 gradi al Nord, 20-22 al Centro, 23-26 al Sud". Unica eccezione potrebbe essere rappresentata dalla Sardegna, dove invece ci potrebbe essere un aumento fino a 26-27 gradi.

Il caldo potrebbe non tornare più in questo autunno: "L’evento è noto come 'burrasca di ferragosto' - spiega Giuliacci - perché il crollo fino agli anni ’80 avveniva nella ultima decade di agosto. Ma poi, a seguito del Global Warming, la data è slittata via via in avanti e negli ultimi 5 anni è sempre caduta tra il 20 e il 25 settembre". A provocare questo cambiamento saranno due perturbazioni atlantiche: "La prima, dal 15 al 17 settembre, sarà piuttosto intensa perché è ciò resta dell’uragano Danielle. Tra il 15 e il 16 settembre porterà rovesci e temporali al Centronord. Il 17 settembre rovesci e temporali quasi ovunque. Uniche regioni a secco: Piemonte, Puglia, Sardegna. I temporali potranno essere forti e con accumuli significativi (50-100mm) su zone interne del Centro, Emilia, Romagna, Veneto, Nord Sicilia. La seconda perturbazione arriverà il 19 settembre con pochi rovesci e temporali su Emilia, Romagna, Centro, Sicilia".