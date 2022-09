Marche devastate dalla bomba d'acqua: 7 morti, il dramma del bimbo disperso

16 settembre 2022 a

Sono sette al momento le vittime del maltempo che in queste ore ha colpito le Marche. A Bettolelle, frazione del Comune di Senigallia, secondo quanto confermato dai vigili del fuoco, è stato recuperato il corpo senza vita di un uomo, travolto dall'acqua mentre era a bordo della sua automobile. "Sono caduti circa 420 millimetri di pioggia in due o tre ore, c'è' il massimo impegno sul territorio", ha commentato Luigi D'Angelo del dipartimento nazionale della Protezione civile.

Oltre alle vittime, la strage registra tre dispersi. Tra questi un bambino in braccio alla mamma. I due erano in auto, rimasta poi bloccata dall'acqua. Secondo quanto riferiscono i soccorritori, la donna sarebbe riuscita a lasciare l'auto con il bambino in braccio ma sarebbe stata nuovamente travolta. "È caduta una quantità d'acqua che non vedevamo da mesi", confermano i cittadini attoniti. Mentre la Protezione civile assicura che le operazioni stanno procedendo., con vigili del fuoco e forze dell'ordine sul campo.

Anche il sindaco di Barbara, Ancona, Riccardo Pasqualini, ha voluto lanciare un appello: la situazione "sia lato Castelleone sia lato Serra de Conti, è veramente drammatica e tragica. Invito, se non assolutamente urgente e necessario, di non uscire e di non utilizzare la macchina, è troppo pericoloso e a rischio vita". Al momento "le condizioni meteo stanno migliorando - spiega il direttore della Protezione civile della Regione Marche, Stefano Stefoni -, ma la situazione a Senigallia resta critica per la piena del Misa". Attesa questa mattina una riunione urgente. E intanto arrivano i primi aiuti. Eugenio Giani, presidente della Toscana, ha offerto "una mano alla nostra regione amica".