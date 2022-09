Meteo, la truffa del weekend: il caso scuote l'Italia, cos'è successo

17 settembre 2022 a

Gli albergatori sono a dir poco risentiti nei confronti dei meteorologi. Colpa delle previsioni sballate riguardo agli ultimi giorni, che hanno rovinato la chiusura estiva a molte strutture. Il caso è montato soprattutto nel veneziano, dove da giorni venivano indicate pioggia, temperature in picchiata e temporali da giovedì 15 settembre fino a domenica 19. E invece finora il maltempo non si è presentato.

Anzi, le temperature sono rimaste quelle estive, con il sole che non è praticamente mai mancato: eppure ormai le disdette erano arrivate agli albergatori, che per questo fine settimana hanno fatto registrare un’occupazione media delle strutture soltanto del 58,6%. “Da giovedì notiamo più cancellazioni che prenotazioni - fa sapere l’associazione jesolana albergatori - in un giorno, infatti, si sono persi 1,5 punti percentuali di occupazione. Le previsioni non ci hanno aiutato, da giorni è indicata pioggia ma nella nostra spiaggia non è mai piovuto e il sole non è mai mancato”.

“Purtroppo da giorni arrivano disdette - ha chiosato l’associazione - e nessuno prenota più, ci sono hotel che hanno già chiuso a fronte del crollo di prenotazioni”. Gli albergatori lamentano che questa situazione non sia nuova, ma sia una ripetizione di quanto già accaduto nelle scorse settimane: “Solo negli ultimi tre weekend i vari siti indicavano pioggia da giovedì alla domenica e invece non c’è stato alcun problema di maltempo. Se le previsioni sono tali, dovrebbero essere prese come indicazioni e non come delle certezze”.