Meteo impazzito, "tracollo termico": dove sta già nevicando in Italia

17 settembre 2022 a

a

a

Non è ancora finita l'estate e in Italia è arrivata la prima neve. "Il fronte freddo giunto nella notte dalla Scandinavia sta determinando un tracollo termico sulle Alpi e la neve ne approfitta per scendere a quote insolite per la stagione, soprattutto se si considerano le temperature ancora estive che hanno caratterizzato le ultime giornate fin sul Nord Italia", avvertono gli esperti di 3bMeteo. È il settore alpino orientale quello interessato oggi 17 settembre dai fenomeni più rilevanti, mentre su quello occidentale si sono avute solo leggere spruzzate di neve in quota e soprattutto forti raffiche di vento freddo.

Meteo, ecco dove si sposta l'incubo: chi non potrà uscire di casa

Sulle Alpi orientali la neve cade fino a 1.600 metri, anche a carattere di bufera. In Val di Fassa, in Trentino, sono già caduti 5 centimetri di neve fresca, 10 centimetri a 2.500 metri, mentre sulla Marmolada il manto nevoso ha raggiunto i 15 centimetri di spessore, dove però soffiano intensi venti settentrionali che danno luogo a una vera e propria bufera di neve che inibisce maggiori accumuli.

"Temporale V-shaped": cosa c'è dietro l'apocalisse nelle Marche, tutta Italia in pericolo

"Nelle prossime ore le nevicate si attenueranno sulle Alpi, e gradualmente subentreranno schiarite che entro sera diverranno ampie con cieli sereni. Toccherà però alla dorsale appenninica settentrionale ricevere le sue prime nevicate della stagione, e anche a quote relativamente basse", annunciano gli esperti. "I fiocchi si abbasseranno infatti fino a 1500/1700 metri tra il tardo mattino e il primo pomeriggio sul settore orientale, in concomitanza dei fenomeni più intensi, che a tratti potranno assumere anche carattere temporalesco. Nel corso del pomeriggio però si attenueranno ed entro sera anche sull'appennino settentrionale i cieli si rassereneranno".