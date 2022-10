Meteo, addio ottobrata: le (pessime) previsioni per il fine settimana

04 ottobre 2022 a

Autunno o ancora estate? Stando alle previsioni del tempo di questa settimana, nei prossimi giorni continuerà a esserci in Italia un clima caldo con sole e stabilità. Continuerà su tutta Italia la cosiddetta ottobrata per via della persistenza dell'anticiclone. Cosa significa questo? Che le temperature saranno oltre la media soprattutto al Centro-Nord. In alcuni casi si andrà addirittura oltre i 30 gradi, come già avvenuto in Valle d'Aosta, Calabria, Sicilia e Sardegna.

La situazione di caldo e stabilità, però, non durerà a lungo. Al Nord-Est, per esempio, da giovedì 6 ottobre sono attese delle nebbie in Val Padana, mentre sulle Isole Maggiori ci sarà cielo nuvoloso. Al Sud, in particolare lungo il versante adriatico, ci saranno timide rinfrescate dai Balcani.

Dunque, mentre su gran parte del territorio ci sarà sole e caldo per tutta la settimana, la situazione potrebbe cambiare nel weekend, quando assisteremo a un primo cedimento della struttura anticiclonica. "Colpa" di un vortice ciclonico in arrivo dal Nord Europa che potrebbe riportare di nuovo l'Autunno con temperature decisamente meno miti e meteo molto più instabile.