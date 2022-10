Autostrada, strage sfiorata sull'A26: cosa state vedendo

06 ottobre 2022 a

Tragedia sfiorata in autostrada. Sull'A26, all'altezza di Castelletto D’Orba, Alessandria, un tir viaggiava contromano. È accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì 6 ottobre, quando il conducente di nazionalità ucraina è stato fermato dalla Polizia stradale. Gli agenti hanno prontamente notato i fari di un veicolo industriale che viaggiava all'opposto del senso di marcia. Immediato l'intervento con l'uomo che è stato bloccato e fermato sulla corsia di emergenza.

Stando alle prime indiscrezioni il guidatore, mentre stava percorrendo la bretella autostradale A/7-26 ovest diretto verso la Spagna, giunto all’altezza dello svincolo di immissione direzione A/26 sud a Predosa, in conseguenza della chiusura, ha proseguito verso lo svincolo d’immissione. Peccato però che l'uomo abbia poi usufruito dello slargo per invertire il senso di marcia sbagliando a seguire le indicazioni del navigatore.

Nonostante la tanta paura, il tir non ha provocato incidenti. Per il conducente comunque le conseguenze saranno inevitabili. L'uomo è stato sanzionato con una multa che va da un minimo di euro 2.728 euro a un massimo di 10.914,67 euro. Disposto anche il fermo amministrativo del veicolo, che non potrà circolare per ben tre mesi. Oltretutto il conducente dovrà fare i conti con la segnalazione per la revoca della patente.