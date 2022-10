Ilaria Cucchi, gravissimo lutto: "Non ce l'ha fatta"

17 ottobre 2022 a

"Non ce l'ha fatta": Rita Calore, mamma di Stefano e Ilaria Cucchi, si è spenta questa mattina, come riferito dal legale della famiglia Fabio Anselmo su Facebook. "Si è arresa per andare a riabbracciare Stefano - ha scritto -. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni ed Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia". Nel 2019 la donna - come riporta La Stampa - aveva scoperto di avere un tumore. Lei stessa lo aveva affermato in un’intervista. Aveva trascurato i controlli "perché avevo altro a cui pensare", aveva raccontato.

Ilaria Cucchi non avrebbe rilasciato dichiarazioni dopo la notizia. Mentre il segretario del Pd Enrico Letta le ha già rivolto parole di affetto e cordoglio: "Ci stringiamo a Ilaria Cucchi. Oggi ancor più di ogni giorno", ha scritto su Twitter. Solidarietà anche da parte Marta Bonafoni, consigliera della regione Lazio: "Un abbraccio forte a Ilaria e Giovanni Cucchi, per la scomparsa di Rita, che in tutti questi anni e fino all'ultimo respiro si è battuta per la verità e la giustizia, per capire cosa fosse successo e chi fossero i responsabili della morte del figlio Stefano".

Vicinanza è stata espressa pure da Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, il partito con cui Ilaria è stata eletta al Senato alle elezioni dello scorso 25 settembre: "La nostra comunità si stringe a Ilaria Cucchi e ai suoi cari. Un abbraccio fortissimo. Ricorderemo sua mamma Rita come una donna coraggiosa".