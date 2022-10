Lucca, il cartellone estremo della sexy colf scatena l'inferno in strada: eccolo

17 ottobre 2022 a

È polemica per lo spot del nuovo American Show di Lucca. Nel cartellone pubblicitario appare Giorgina Sparkling, diva dello spettacolo itinerante della sexy colf più amata d’Italia. È lei a essere ritratta nuda, con tanto di lato B in mostra, nella cartellonistica all’uscita dell’autostrada di Montecatini Terme. Inutile dire che lo spot ha subito attirato l'attenzione di molti abitanti. I numerosissimi si fermano per scattare foto e video, creando inevitabilmente problemi al traffico stradale.

Per questo in più di un abitante è stato costretto a reclamare e le forze dell'ordine sono dovute intervenire per ristabilire il regolare svolgimento del traffico. Giorgina non è nuova al mondo dello spettacolo. La modella nel 2019 è stata tra i protagonisti di Maledetti amici miei, show in onda su Rai 2 con Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi. Qui la Sparkling ha dimostrato di non essere pudica, mettendosi a seno nudo in piedi davanti a tutti.

Tra le altre comparse, quella su Canale 5 durante Ciao Darwin. Nel programma la giovane era nota per interpretare il ruolo di "Messaline", a fianco di Paolo Bonolis. Ma in passato vanta anche una carriera come ballerina negli Stati Uniti, che le hanno affibbiato lo pseudonimo, "Sparkling", "frizzante".