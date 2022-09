Emily Ratajkowski, in posa nuda per mostrare un livido: roba da bollino rosso

01 settembre 2022 a

Emily Ratajkowski ha un grosso livido sull'anca destra, come ha mostrato lei stessa sulle storie Instagram. La modella ha voluto aggiornare i suoi follower posando nuda davanti all'obbiettivo del telefono. Sempre nella storia, poi, scrive: “Ferite da battaglia”. La 31enne, infatti, si sarebbe fatta male lo scorso sabato sera durante il concerto di Bad Bunny allo Yankee Stadium di New York.

Non è chiaro, però, come si sia procurata quei segni durante lo spettacolo dal vivo. Spettacolo al quale è stata vista scatenarsi in compagnia di alcune amiche. I suoi seguaci, comunque, non hanno potuto fare a meno di notare il suo fisico mozzafiato. Al concerto, invece, aveva indossato una minigonna e un top che metteva in risalto il decollete. Può darsi che siano stati i balli scatenati sulle note del rapper a provocare qualche lesione che ora si è trasformata in livido.

Di lei si è parlato di recente per la fine del matrimonio col 41enne Sebastian Bear-McClard. Pare che lui – come racconta Page Six – l'abbia tradita e che lei abbia sofferto moltissimo. In questi giorni, però, avrebbe lasciato definitivamente la casa a Manhattan, quella che condivideva con l'ex marito. I due si erano sposati nel 2018 e poi hanno avuto anche un figlio, Sylvester, nato nel marzo dello scorso anno.